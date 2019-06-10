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    رياضة


    منافسة بين منتخبي أذربيجان وبيلاروس لكرة القدم

    ١٠.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٠٥‎]

    باكو، 10 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    أقيمت مباراة ودية بين منتخبي أذربيجان وبيلاروس لكرة القدم للنساء تحت 19 عاما ضمن المعسكر التدريبي في مينسك.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم أن منتخب أذربيجان فاز على منافسه البيلاروسي بحساب 1:0.

    سجل هدفا واحدا من قبل أعضاء المنتخب الأذربيجاني تورال وليزاده.

    AZERTAG.AZ :منافسة بين منتخبي أذربيجان وبيلاروس لكرة القدم
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