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    سياسة


    وزير الدفاع الوطني التركي في مدينة نخجيوان

    ١٠.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٤٠]

    باكو، 10 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    وصل اليوم وزير الدفاع الوطني لجمهورية تركيا خلوصي أكار والوفد المرافق له في زيارة إلى جمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوفد تحت قيادة الجنرال خلوصي أكار شاهد ميدانيا المناورات العسكرية التكتيكية القتالية الأذربيجانية التركية المشتركة باسم "الأخوة التي لن تنفصم- 2019".

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع الوطني التركي في مدينة نخجيوان
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