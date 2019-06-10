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    الرئيس إلهام علييف يتصل هاتفيا برئيس كازاخستان المنتخب

    ١٠.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٤٧]

    باكو، 10 يونيو، أذرتاج

    اتصل الرئيس إلهام علييف في 10 يونيو حزيران اليوم هاتفيا برئيس كازاخستان قاسم جومرد توكايف.

    أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة نقل إلى قاسم جومرد توكايف تهانيه بمناسبة انتصاره في الانتخابات الرئاسية متمنيا له نجاحا في عمله كرئيس كازاخستان.

    وعرب رئيسا الدولتين عن يقينهما من مواصلة تطور علاقات الصداقة بين أذربيجان وكازاخستان بنجاح وتبادلا وجهات نظر حول آفاق العلاقات الثنائية.

    AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتصل هاتفيا برئيس كازاخستان المنتخب
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