"اليوم السابع": توجد في أذربيجان أطول ممشى بحرى في العالم

باكو، 10 يونيو (أذرتاج).

أدرج موقع "اليوم السابع" المصري الشهير في صفحته تقريرا عن الإمكانيات السياحية لاذربيجان والعاصمة باكو. تعيد وكالة اذرتاج بثها:

"إن كنت من هواة السفر والترحال، وإن كنت تبحث عن أشهر الأماكن وأجملها، إن كنت لا تمتلك الخبرة الكافية فى اختيار مكان ما لقضاء وقت سعيد مع أسرتك أو أصحابك، "اليوم السابع"، سيضع بين يديك كل المعلومات عن أشهر وأجمل الأماكن السياحية حول العالم فى شكل "كاتلوج" متلفز"، تستطيع من خلاله اختيار المكان الأنسب لقضاء إجازتك دون عناء البحث والسؤال في محركات البحث.

وجولتنا اليوم من "أذربيجان"، على مفترق الطرق بين أوروبا وأسيا وبين بحر قزوين وروسيا وأرمينيا تخبئ أذربيجان الكثير من المفاجآت لزوارها، جبل النار والحمامات المعدنية الصحية وأطول ممشى بحرى في العالم بانتظار زائرى العاصمة الأذرية، وتعرف أذربيجان بأرض المساجد التاريخية والبراكين والحياة البسيطة التقليدية.

كما تعد المدينة القديمة فى باكو أقدم أجزاء العاصمة الأذرية، حيث يحيط بها سورًا كان يحميها من غزوات الأعداء بطول 221 مترا، وما زال جزءًا كبيرًا منه موجودًا حتى يومنا هذا، كما تعد الحمامات التاريخية مكان هادئا للاسترخاء.

نبذة تاريخية

ويعود تاريخ باكو القديمة إلى مراحل قديمة جدا، حيث عثر على منحوتات في الصخور تعود إلى العصر البرونزي، وتعاقبت عليها الحضارات نظرا لموقعها الاستراتيجي المطل على بحر قزوين، وكانت بمثابة العاصمة الاقتصادية قديمًا.

يقول "كريم" مرشد سياحي فى أذربيجان، لـ"العربية"، إن اسم باكو يعنى في الماضي آلهة النار، واسم أذربيجان يعنى أرض النار، فالأرض غنية بالنفط والغاز، وبالرغم من تعاقب الحضارات على هذه البلدة القديمة كالحضارة الفارسية واليونانية والإسلامية وأيضًا الاحتلال الروسى إلا أنها ما زالت تحافظ على عراقتها منذ تشييدها فى القرن الـ 16."