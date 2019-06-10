رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الأذربيجانية يهنئ الرئيس الأذربيجاني

باكو، 10 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

أرسل الدكتور أسامة العبد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الأذربيجانية ورئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب وأمين عام رابطة الجامعات الإسلامية برقية تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة 28 مايو يوم الجمهورية لبلاده.

وجاء في البرقية:

فخامة السيد الدكتور / إلهام علييف

رئيس جمهورية أذربيجان الشقيقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يطيب لي أن أبعث إلى فخامتكم والى الشعب الأذربيجاني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الأذربيجانية، أصدق التهاني بمناسبة الذكرى العطرة لتأسيس جمهورية أذربيجان الديمقراطية الشقيقة في يوم 28 من مايو 1918 م، وهي أول جمهورية ديمقراطية في الشرق الإسلامي.

وإنني إذ أنتهز هذه المناسبة العظيمة لأشيد بالمستوى الراقي الذي وصلت إليه العلاقات بين بلدينا على مختلف الأصعدة، فهي وإن كانت علاقات ضاربة بجدورها في أعماق التاريخ إلى أنها زادت قربا وتطورا بفضل القيادة الحكيمة للدولتين الشقيقتين، داعيا المولى عز وجل أن ينعم على شعبينا بالأمن والسلام والتقدم والازدهار، ودمتم في رعاية الله وحفظه فخامة الرئيس.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الأذربيجانية

رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب

أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية

مع خالص تحياتي واحترامي

الأستاذ الدكتور / أسامة العبد"