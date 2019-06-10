الخارجية: أذربيجان لا تعترف بما يسمى بانتخابات جرت في جنوب أوسيتيا
AzerTAg.az
١٠.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٢٠]
باكو، 10 يونيو، أذرتاج
أصدرت وزارة الخارجية الأذربيجانية بيانا بشأن ما يسمى بانتخابات جرت في جنوب أوسيتيا.
أفادت أذرتاج أن بيان الخارجية جاء فيه ما يلي:
" وزارة الخارجية لجمهورية أذربيجان تصدق للمرة التالية على سيادة جورجيا داخل حدودها المعترف بها دوليا وسلامة أراضيها ولا تعترف بانتخابات مزعومة جرت في جنوب أوسيتيا لانها تفيد انتهاك القانون الدولي انتهاكا صارما."
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