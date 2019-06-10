جورجيا تنوي خفض حجم استيراد الطاقة الكهربائية
AzerTAg.az
١٠.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٢٩]
تبيليسي، 10 يونيو (أذرتاج).
ازداد في السنتين المنصرمتين الأخيرتين حجم استيراد الطاقة الكهربائية حوالي 3 مرات. وهذا إشارة خطيرة لقطاع الطاقة.
أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها رئيسة لجنة التنظيم الوطنية الجورجية في الطاقة والتموين بالمياه إيرينا ميلوروفا في حديثها الصحفي.
قالت ان جورجيا عليها خفض استيراد الطاقة الكهربائية على حساب الإنتاج المحلي. ان زيادة حجم الاستيراد هي المشكلة الرئيسية في قطاع الطاقة.
يجب الذكر ان جورجيا استوردت خلال يناير وابريل لهذا العام الطاقة الكهربائية بحجم 613.88 مليون كيلواط ساعي حيث تشكل حصة أذربيجان فيه 539.446 مليون كيلواط ساعي (87.8 في المائة).
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٠.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٤٥]
١٠.٠٦.٢٠١٩ [١٢:٥٣]
٠٨.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٢٠]
٠٤.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
١٠.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٢٠]
١٠.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٠٣]
١٠.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٤٠]
١٠.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٢١]
١٠.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٥٦]
١٠.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٠٨]
١٠.٠٦.٢٠١٩ [١٥:٢٤]
٠٤.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٠٩]
٠٣.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٥٢]
١٦.٠٥.٢٠١٩ [١٢:٣٣]
٠٦.٠٥.٢٠١٩ [١٦:٠٠]
٠٧.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٤٨]
٢٧.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٢٧]
٢٥.٠٥.٢٠١٩ [١٣:٤٢]
٢٣.٠٥.٢٠١٩ [٢٣:٥١]
١٠.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٥٦]
٠٨.٠٦.٢٠١٩ [١٧:١٣]
٢١.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٢٤]
١٥.٠٥.٢٠١٩ [١١:٥٦]
٢٥.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٥٠]
٠١.٠٢.٢٠١٩ [١١:٥٩]
١٢.٠١.٢٠١٩ [١٤:١٥]
٠٩.٠٦.٢٠١٩ [١٢:٤٧]
٠٧.٠٦.٢٠١٩ [١٣:٣٠]
٠٦.٠٦.٢٠١٩ [١٦:٠٠]
٠٥.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٢٢]
١٠.٠٦.٢٠١٩ [١٢:١٩]
٠٨.٠٦.٢٠١٩ [١٦:٣٠]
٠٨.٠٦.٢٠١٩ [١٤:٢٢]
٠٧.٠٦.٢٠١٩ [١٦:٣٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك