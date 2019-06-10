جورجيا تنوي خفض حجم استيراد الطاقة الكهربائية

تبيليسي، 10 يونيو (أذرتاج).

ازداد في السنتين المنصرمتين الأخيرتين حجم استيراد الطاقة الكهربائية حوالي 3 مرات. وهذا إشارة خطيرة لقطاع الطاقة.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها رئيسة لجنة التنظيم الوطنية الجورجية في الطاقة والتموين بالمياه إيرينا ميلوروفا في حديثها الصحفي.

قالت ان جورجيا عليها خفض استيراد الطاقة الكهربائية على حساب الإنتاج المحلي. ان زيادة حجم الاستيراد هي المشكلة الرئيسية في قطاع الطاقة.

يجب الذكر ان جورجيا استوردت خلال يناير وابريل لهذا العام الطاقة الكهربائية بحجم 613.88 مليون كيلواط ساعي حيث تشكل حصة أذربيجان فيه 539.446 مليون كيلواط ساعي (87.8 في المائة).