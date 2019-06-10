انخفاض حجم الاستثمار في اقتصاد جورجيا في الربع الأول

تبيليسي، 10 يونيو، أذرتاج

قالت هيئة الإحصاء الجورجية إن حجم الاستثمارات في اقتصاد البلد خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 1ر281 مليون دولار وذلك اقل بنسبة 3ر6 في المائة قياسا إلى الفترة عينها من العام الماضي.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة للربع الأول أن انخفاض الاستثمار في اقتصاد البلد يرجع إلى سببين رئيسين أحدهما اختتام إنشاء خطوط نقل الغاز الرئيسية وثانيهما صيرورة بضع مؤسساتٍ ملكية مقيمة في جورجيا.

وأشارت الهيئة في التقرير أن أكثر البلدان استثمارا في اقتصاد البلد هو إيرلندا بحجم 133 مليون دولار وتليها بريطانيا العظمى بحجم 4ر42 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية ثالثا بحجم 5ر22 مليون دولار.