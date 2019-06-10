الرئيس إلهام علييف يخصص 40 مليونا لمواصلة أعمال إنشاء وإصلاح المدارس المتوسطة في باكو وضواحيها

باكو، 10 يونيو، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 10 يونيو حزيران اليوم قرارا جمهوريا ينص على تمويل تنمية البنية التحتية التعليمية وإنشاء وإصلاح المؤسسات التعليمية المتوسطة بالعاصمة باكو والقصبات بضواحيها.

وأفادت مراسلة أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تخصيص 40 مليون مانات من الأموال المنصوص عليها في الفقرة الـ 1ر17ر1 من الأموال المخصصة للنفقات الاستثمارية الأساسية الحكومية المصدق عليها بالقرار الصادر في 15 يناير كانون الثاني عام 2019م في تطبيق القانون الأذربيجانية في ميزانية الدولة لعام 2019م إلى إدارة السلطة التنفيذية لمدينة باكو لمواصلة أعمال أنشاء وإصلاح المدارس المتوسطة الثانوية الواقعة في العاصمة باكو وأحيائها وضواحيها مع تكليف مكتب الوزراء ووزارة المالية بتنفيذ ما يهمهما من متطلبات القرار الجمهوري.