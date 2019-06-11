    • / سياسة

    سياسة


    لقوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 16 مرة

    ١١.٠٦.٢٠١٩ [١٠:٣٣]

    باكو، 11 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 16 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية جيناري بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية كوخا نبي بمحافظة طوفوز الأذربيجانية.

    كما أطلقت وحدات قوات الاحتلال الأرمينية النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قريتي جواهرلي ومرزيلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية قاراخانبكلي بمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات تارتار وأغدام وفضولي الأذربيجانية على المواقع المختلفة المقابلة للجيش الأذربيجاني.

    AZERTAG.AZ :لقوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 16 مرة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠٦.٢٠١٩ [١١:٢٠]
    اجتماع ثلاثي لوزراء الدفاع الأذربيجاني والتركي والجورجي في غابالا
    ١٠.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٤٠]
    وزير الدفاع الوطني التركي في مدينة نخجيوان
    ١٠.٠٦.٢٠١٩ [١٠:٥‎٧]
    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 17 مرة
    ٠٩.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٣٩]
    استمرار مرحلة نهائية من المناورات العسكرية التكتيكية القتالية المشتركة الأذربيجانية التركية في نخجوان
    لقوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 16 مرة