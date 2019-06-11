باكو، 11 يونيو / حزيران، (أذرتاج) سيقام في 12 يونيو اجتماع ثلاثي لوزراء الدفاع الأذربيجاني والتركي والجورجي الجنرال ذاكر حسنوف والجنرال خلوصي أكار والجنرال ليوان ايزوريا في مدينة غابالا الأذربيجانية. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه ستناقش في الاجتماع تطوير التعاون وضمان سلامة المشاريع الإقليمية وعددا من القضايا الأخرى.

AZERTAG.AZ : اجتماع ثلاثي لوزراء الدفاع الأذربيجاني والتركي والجورجي في غابالا

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