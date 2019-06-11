ترميم "تشيراق قالا" ثاني اكبر حصن دفاعي في العالم بعد سور الصين العظيم (صور)

شابران، 11 يونيو (أذرتاج).

تبدأ قريبا اعمال ترميم حصن "تشيراق قالا" الواقع في محافظة شابران وعلى ارتفاع 1232 متر من فوق سطح البحر، ذلك بناء على مرسوم رئاسي حول إعادة بناء هذا المعلم الثقافي التاريخي العالمي وترميمه وتدعيمه.

أفاد مراسل أذرتاج انه يخطط انشاء مبنى اداري قرب هذا المعلم التاريخي.

قالت افروز فرضعلييفا مديرة محمية تشيراق قالا ان المكان التاريخي يجلب اكثر من 1000 سائح في العالم رغم صعوبة الوصول اليه بسبب الطرق الوعرة الجبلية على قمة الجبل.

تقع حصن تشيراق قالا في اعلى نقطة لسور كيلكيلتشاي (جيلجيل تشاي) الدفاعي الذي أنشئ لحماية طريق الحرير الكبير حينذاك. يعتبر هذا المعلم التاريخي من الآثار التاريخية ذات الطابع العالمي. بناء على أفكار العلماء والمآخذ التاريخية، شيد الحصن خلال القرنين الرابع والسادس ميلاديا من قبل ملوك الساسان. كان السور يمتد من ساحل بحر الخزر حتى أحضان ذروة "بابا داغ" وأنشئت على هذا الامتداد 3 حصون كبيرة.

كان هذا الحصن يسمح بالمراقبة على منطقة مساحتها الاجمالية حوالي 100 كم على طول البحر ابتداء من دربند (باب الأبواب قديما) الى سور بيش بارماق.

يقع قرب الحصن مجمع فنادق "قالا آلتي" للعلاج الطبيعي والاستجمام. كما أنشئ مجمع جديد قربه بالبنية التحتية المعاصرة أيضا.