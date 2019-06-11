    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    السعودية واليابان توقعان مذكرة التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

    ١١.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٢٤]

    الرياض، 11 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية مذكرة تعاون مع وزارة الاتصالات اليابانية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

    أفادت وكالة أذرتاج أن المذكرة تتوخى تعزيز التعاون المشترك بين المملكة واليابان في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. تشمل الاتفاقية عددا من المجالات المهمة وبما في ذلك تطوير رأس المال البشري وتحسين جودة البنية التحتية الرقمية ودعم تكنولوجيا المعلومات والاستثمار في الابتكار والتقنيات الجديدة.

    AZERTAG.AZ :السعودية واليابان توقعان مذكرة التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠٦.٢٠١٩ [١٠:٥‎٨]
    زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب إندونيسيا
    ١٠.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٤٥‎]
    انخفاض حجم الاستثمار في اقتصاد جورجيا في الربع الأول
    ١٠.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٢٩]
    جورجيا تنوي خفض حجم استيراد الطاقة الكهربائية
    ١٠.٠٦.٢٠١٩ [١٢:٥‎٣]
    ارتفاع التجارة الخارجية للصين بنسبة 4.1 في المئة
    السعودية واليابان توقعان مذكرة التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات