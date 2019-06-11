السعودية واليابان توقعان مذكرة التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات
AzerTAg.az
١١.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٢٤]
الرياض، 11 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية مذكرة تعاون مع وزارة الاتصالات اليابانية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
أفادت وكالة أذرتاج أن المذكرة تتوخى تعزيز التعاون المشترك بين المملكة واليابان في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. تشمل الاتفاقية عددا من المجالات المهمة وبما في ذلك تطوير رأس المال البشري وتحسين جودة البنية التحتية الرقمية ودعم تكنولوجيا المعلومات والاستثمار في الابتكار والتقنيات الجديدة.
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