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    جامعة الطب الأذربيجانية تواصل قبول الأجانب الى السنة الإعدادية عبر "سكايب"

    ١١.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٢٩]

    باكو، 11 يونيو (أذرتاج).

    كما اعلن، بدأت في 7 مايو عملية قبول الطلاب الأجانب الى السنة الإعدادية في جامعة الطب الأذربيجانية. ويجرى الحوار مع المرشحين عبر "سكايب".

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن عميد الجامعة في شئون الطلاب الأجانب الأستاذ قورخماز احمدوف ان 230 أجنبي تقدموا بطلب القبول. وتم قبول مستندات 149 اجنبي. وتم التصديق على ترشح 66 أجنبيا للدراسة في السنة الإعدادية في الجامعة. حاليا يأتي اكثر الطلب للدراسة من ايران وتركيا وسوريا.

    يستغرق الحوار عبر سكايب 8-10 دقائق. ويخطط مواصلة عملية القبول لمدة شهر آخر.

    وللقبول الى السنة الإعدادية بشكل الكتروني دشنت صفحة خاصة في موقع الجامعة. يتم النظر في طلبات ومراجعات الطلاب الأجانب عبر هذه الصفحة. لذا يجب تحميل النسخ الالكترونية للمستندات المطلوبة. بعد فحص المستندات يتم قبولها او رفضها. وفي المرحلة التالية يجرى الحوار عبر سكايب مع الطالبين للدراسة.

    AZERTAG.AZ :جامعة الطب الأذربيجانية تواصل قبول الأجانب الى السنة الإعدادية عبر "سكايب"
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    جامعة الطب الأذربيجانية تواصل قبول الأجانب الى السنة الإعدادية عبر "سكايب"