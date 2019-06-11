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    سياسة


    وصول وزير الدفاع الجورجي إلى أذربيجان

    ١١.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٣٨]

    باكو، 11 يونيو (أذرتاج).

    وصل وزير الدفاع الجورجي ليوان ايزوريا في زيارة الى مدينة غابالا للمشاركة في الاجتماع الثلاثي لوزراء الدفاع من تركيا وأذربيجان وجورجيا.

    AZERTAG.AZ :وصول وزير الدفاع الجورجي إلى أذربيجان
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