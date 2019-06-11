وصول وزير الدفاع الجورجي إلى أذربيجان
AzerTAg.az
١١.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٣٨]
باكو، 11 يونيو (أذرتاج).
وصل وزير الدفاع الجورجي ليوان ايزوريا في زيارة الى مدينة غابالا للمشاركة في الاجتماع الثلاثي لوزراء الدفاع من تركيا وأذربيجان وجورجيا.
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