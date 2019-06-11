ميترو باكو يستقبل 10 عربات قطار جديدة

باكو، 11 يونيو (أذرتاج).

تم تسليم 10 عربات قطار جديدة الى ميترو انفاق باكو من شركة "ترانسماش" الروسية ، ذلك بناء على المعاهدة الموقعة بين إدارة ميترو باكو وشركة ترانسماش" الروسية.

يذكر ان الطرفين الأذربيجاني والروسي وقعا في فبراير هذا العام على اتفاقية حول صنع 30 عربة من الجيل الرابع الجديد لميترو انفاق باكو.