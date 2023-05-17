أكاديمية الملاحة البحرية الأذربيجانية تستضيف المؤتمر الاورواسي الدولي الخامس للمخاطر

باكو، 17 مايو (أذرتاج)

تستضيف أكاديمية الملاحة البحرية الأذربيجانية المؤتمر الاورواسي الدولي الخامس للمخاطر في فترة من 17 الى 19 أكتوبر.

أفادت أذرتاج ان إدارة ملاحة بحر الخزر الأذربيجانية ستنظم المؤتمر في موضوع "ابتكارات في تقليل المخاطر الطبيعية والتكنولوجية"، برعاية شركة AMİR Technical Servises ومدرسة باريس للتعدين وجامعة ميلان التقنية وجامعة هونكونغ والمجموعة الدولية للاستدامة ومنتدى غنيدينكو الأمريكي والجمعية الأوروبية للأمن والاستدامة وجامعة غينداو.

سيلقي علماء معروفون من البلدان الخارجية في المؤتمر، المكرس للذكرى المئوية للزعيم القومي حيدر علييف، كلمات وابحاث حول المخاطر الطبيعية والناتجة عن العمليات الإنتاجية والمخاطر في عمليات الملاحة ونقل الشحن والموانئ.