زيادة حجم النقل السككي بين كازاخستان وأذربيجان عن 40 %
AzerTAg.az
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٢٩]
باكو، 10 أبريل (أذرتاج)
تعزز شركة "سكك الحديد الكازاخستانية" علاقاتها مع شركة "سكك الحديد الأذربيجانية". قد تم تسجيل زيادة بنسبة أكثر من 40 % في النقل السككي بين كازاخستان وأذربيجان في الربع الأول من عام 2023 بالمقارنة مع الفترة ذاتها.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الكازاخستانية ان حجم النقل بين البلدين كان في العام الماضي أكثر من 3 ملايين طن بعد زيادته 4 مرات بالمقارنة مع مؤشر عام 2021.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٠٥]
٢٥.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:٢٨]
٢٥.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٤١]
١٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٤٧]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٤٠]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٣١]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:١٩]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٢٩]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٥١]
٠٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٣٧]
٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٤٣]
٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٥٦]
٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٥٤]
٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٣٤]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٤٧]
٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٥٥]
٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:١٦]
٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٢٢]
٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٥٤]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:١١]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٠٥]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١١:١٩]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٣٥]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٥٥]
٠٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٥٩]
٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:١٢]
٠٥.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٢٠]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٥٩]
٠٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٢٩]
٠٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٣:٤٨]
٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٣٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك