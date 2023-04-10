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    اقتصاد


    زيادة حجم النقل السككي بين كازاخستان وأذربيجان عن 40 %

    ١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٢٩]
    زيادة حجم النقل السككي بين كازاخستان وأذربيجان عن 40 %

    باكو، 10 أبريل (أذرتاج)

    تعزز شركة "سكك الحديد الكازاخستانية" علاقاتها مع شركة "سكك الحديد الأذربيجانية". قد تم تسجيل زيادة بنسبة أكثر من 40 % في النقل السككي بين كازاخستان وأذربيجان في الربع الأول من عام 2023 بالمقارنة مع الفترة ذاتها.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الكازاخستانية ان حجم النقل بين البلدين كان في العام الماضي أكثر من 3 ملايين طن بعد زيادته 4 مرات بالمقارنة مع مؤشر عام 2021.

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