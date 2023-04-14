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    اقتصاد


    توقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل البحري بين أذربيجان وتركيا

    ١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٢٩]

    باكو، 14 أبريل (أذرتاج)

    وقع رئيس هيأة إدارة وكالة الموانئ والملاحة البحرية التابعة لوزارة التنمية الرقمية والنقل الأذربيجانية عارف محمدوف ومدير الإدارة العامة للملاحة التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية التركية أونال بايلان على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال النقل البحري.

    أفادت أذرتاج ان مذكرة التفاهم تنص على قيام الجانب التركي بتنظيم تدريبات للعاملين في تفتيش ومراقبة السفن ومشغلي تحكم السفن، والمساعدة للاستعداد لمراجعة الحسابات لمنظمة الملاحة البحرية الدولية، كذلك دعم تطبيق نافذة موحدة للملاحة البحرية ستسهل تبادل المعلومات بين العاملين في النقل البحري في أذربيجان.

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    توقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل البحري بين أذربيجان وتركيا توقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل البحري بين أذربيجان وتركيا توقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل البحري بين أذربيجان وتركيا توقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل البحري بين أذربيجان وتركيا