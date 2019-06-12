الخطوط الجوية الأذربيجانية تكشف حجم تبادل الركاب خلال الخمسة أشهر

باكو، 12 يونيو، أذرتاج

قال مطار حيدر علييف الدولي في باكو إن مطارات أذربيجان خدمت خلال مدة الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري لـ 85ر1 مليون راكب ومنهم 57ر1 مليون راكب من حصة مطار حيدر علييف في باكو العاصمة وذلك المؤشر أكثر قدر 10 آلاف راكب قياسا إلى الفترة عينها من العام الماضي.

أفادت أذرتاج عن بيان المطار أن شركتي أذال وبوتا الرئيسيتين نقلتا 649 ألف و177 ألف راكب على التوالي خلال المدة المذكورة.

كما بلغ عدد الركاب الأجانب المتبادل عبر مطار حيدر علييف في باكو 36ر1 مليون راكب ونقلت أذال 2ر32 في المائة منهم وبوتا 13 في المائة والباقية البالغة 8ر54 في المائة من حصة الشركات الخارجية.

وقدم مطار حيدر علييف الدولي خلال مدة 27-30 مايو هذا العام 600 رحلة عموما ومنها 57 رحلة مستأجرة و10 رحلات إضافية نظامية خاصة بشركات فلاي دبي واير عربية وسكات واسر اير والجزيرة وأمثالها علما بان تدفق الركال بمطار حيدر علييف خلال فترة استضافة باكو نهائي دوري أوروبا لكرة القدم 29 مايو بلغ 60 ألف راكب.

يذكر أن 27 شركة للطيران المدني تنفذ حاليا رحلات مباشرة إلى ومن مطار حيدر علييف الدولي في باكو بجانب رحلات مباشرة من كنجة ونخجوان إلى موسكو وإسطنبول ومن غابالا إلى موسكو ومن لنكران إلى موسكو.

مطار حيدر علييف الدولي اكثر محطة جوية في أذربيجان والمنطقة من حيث نقل الركاب والشحن وحجم عمليات الهبوط والاقلاع ومساحة المطار وقدرة تفريغ وشحن محطتها اللوجستية.