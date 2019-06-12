غابالا تستضيف لقاء ثلاثيا لوزراء الدفاع الأذربيجاني والتركي والجورجي – إضافة

غابالا، 12 يونيو، أذرتاج

يعقد في 12 يونيو اليوم في مدينة غابالا الأذربيجانية لقاء ثلاثي يجمع بين وزراء الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف والتركي خلوصي أكار والجورجي ليفان إيزوريا.

أفادت أذرتاج أن وزراء الدفاع الثلاثة أتوا قبل اللقاء مقابر الشهداء وسط مدينة غابالا ووضعوا إكليلا أمام نصب "المشعل الأبدي" وباقات من الزهور على مقابر أبناء الوطن الباسلين المستشهدين من اجل استقلال أذربيجان وسلامة أراضيها.

كما أحيوا ذكرى مؤسس دولة أذربيجان المستقل الزعيم الشعبي العام حيدر علييف ووضعوا باقات من الزهور أمام تمثاله.

ثم أتوا الوزراء الأذربيجاني والتركي والجورجي مركز حيدر علييف للمؤتمرات.

ويتبادل الوزراء في اللقاء وجهات نظر ول تطوير التعاون الثلاثي وضمان امن المشاريع الإقليمية وعدد من المسائل الأخرى.

كما بحثت الأطراف في الاجتماع مسائل أخرى تهمها في مجال التعاون العسكري الثلاثي.

وفي ختام الاجتماع وقع الوزراء على محضر نتائج المفاوضات وأقاموا مؤتمرا صحفيا موجزا لوسائل الإعلام.