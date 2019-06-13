 وزيرة السياحة المصرية تزور أذربيجان للمشاركة في اعمال المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية

باكو، 13 يونيو (أذرتاج).

ذكر السفير عادل إبراهيم سفير جمهورية مصر العربية لدي أذربيجان أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بجمهورية مصر العربية ستقوم بزيارة إلي باكو خلال الفترة من 15 وحتي 18 يونيو 2019 لرئاسة الوفد المصري المشاركة في أعمال الجلسة رقم 110 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، والتي تعتبر أول زيارة وزارية من مصر إلى جمهورية أذربيجان منذ عدة سنوات، حسبما جاء هذا في بيان تلقت وكالة اذرتاج نسخة عربية منه من السفارة.

كما جاء في البيان أن السفارة ستقوم بتنظيم مؤتمر صحفي وأحاديث تليفزيونية لمعالي وزيرة السياحة بمشاركة وكالة الأنباء الرسمية الأذربيجانية وكبري الصحف والقنوات التليفزيونية واسعة الانتشار بأذربيجان والذي سيتم خلالها التطرق لقرار شركة الطيران الوطنية الأذربيجانية "AZAL" تسيير رحلة تشارتر من باكو إلي القاهرة إعتباراً من 8 يوليو ورحلة أخري إلي مدينة شرم الشيخ إعتباراً من 18 يوليو 2019، وذلك في إطار جهود السفارة المصرية في باكو للقيام بالدعاية والترويج اللازم لضمان استمرارية خط الطيران.

الى جانب ذلك، أكد السفير المصري على أن السياحة المصرية استعادت عافيتها وتمكنت من تحقيق معدلات وأرقام قياسية خلال العاميين الماضيين، وأن مصر على استعداد لاستقبال السائحين الأذربيجانيين الذين يتطلعون لزيارة مصر، لاسيما في ضوء وجود رغبة حقيقية للمواطنين الأذربيجانيين لزيارة المقاصد السياحية المصرية والتعرف على الثقافة المصرية العريقة.