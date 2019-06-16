الوزيرة: تنفيذ رحلات مباشرة بين باكو وشرم الشيخ

باكو، 16 يونيو، أذرتاج

قالت رانيا المشاط أن رحلات مباشرة تنفذ بين باكو وشرم الشيخ ابتداء من 18 يوليو القادم.

أفادت أذرتاج عن المشاط وزيرة السياحة المصرية قوله في مؤتمر صحفي عقدته في باكو اليوم إن أكثر من 20 في المائة من إيرادات مصر يأتي من قطاع السياحة وننفذ من نهاية العام الماضي برنامج تنمية السياحة ونتيجة لذلك نفتح رحلات مباشرة بين باكو وشرم الشيخ.

يذكر أن شركة طيران سكات الكازاخستانية التي حصلت على رخصة "حرية جوية" خامسة من أذربيجان تبدأ تنفيذ رحلات مباشرة بين باكو وشرم الشيخ أسبوعيا كل أيام الخميس على متن طائرة بوينغ 757-200.