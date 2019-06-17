أذربيجان تستضيف الدورة الـ110 للمجلس التنفيذي للسياحة العالمية للأمم المتحدة

باكو، 17 يونيو، أذرتاج

انطلقت فعاليات الدورة الـ110 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية للأمم المتحدة في باكو 17 يونيو حزيران اليوم.

أفادت أذرتاج عن بيان الوكالة الحكومية للسياحة أن الدورة المنعقدة تحت شعار "لنحمي تراثنا: الاستدامة الاجتماعية والثقافة والبيئية" تناقش مواضيع السياحة والاستدامة وزيادة الاستدامة في المستوى المحلي والسياحة والادخال: القياس الاجتماعي والسياحة والحماية الثقافية.

وتستمر فعاليات الدورة التي يشارك فيها ممثلون حكوميون رسميون عن 37 بلدا و5 منظمات دولية إلى يوم 18 يونيو.

وافتتح الدورة بكلمات الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة تشارلز باندا ورئيس الوكالة الحكومية للسياحة فؤاد نقييف.

وتناول نقييف خطوات تتخذ في أذربيجان من اجل تنمية السياحة وفعاليات دعاية خارج البلد والتدابير المتخذة من اجل حماية التراث الثقافي الوطني.

وأشار نقييف خاصة إلى مراعاة المعايير الأخلاقية في السياحة والقانون الدولي لافتا إلى هدم نماذج التراث الثقافي الموجودة على الأراضي المحتلة الأذربيجانية والقضاء عليها على يد الغزاة الأرمن الذين ينتهكون معايير ومبادئ القانون الدولي.

وأشاد نقييف بقرار منظمة السياحة العالمية بشأن مشروع قرار "الحيلولة دون استغلال المناطق المتنازع عليها كأماكن سياحية والسياحة لأغراض غير شرعية" مشددا على انه من الأنسب أن تكون صفة القرار الزاميا دون توصية.

يذكر أن منظمة السياحة العالمية تضم 158 عضو وانتسبت أذربيجان إليها عام 2001م وتتمثل منذ عام 2013م لدى المجلس التنفيذي للمنظمة وتشارك عن كثب في عمليات اتخاذ قرار لديها.