باكو، 17 يونيو، أذرتاج قالت هيئة الجمارك إن حجم العمليات التجارية في أذربيجان خلال فترة يناير – مايو العام الحالي بلغت عموما 14 مليارا و449 مليون و253 ألف دولار. أفادت أذرتاج عن بيان الهيئة أن 5 مليارات و843 مليون و150 ألف دولار من الحجم العام منها كانت من حصة التوريد و8 مليارات و615 مليون و103 ألف دولار من قسم الصادرات.

AZERTAG.AZ : تجاوز حجم عمليات تجارية في أذربيجان منذ بدء العام عن 4ر14 مليار دولار

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