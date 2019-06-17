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    تجاوز حجم عمليات تجارية في أذربيجان منذ بدء العام عن 4ر14 مليار دولار

    ١٧.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٠٨]

    باكو، 17 يونيو، أذرتاج

    قالت هيئة الجمارك إن حجم العمليات التجارية في أذربيجان خلال فترة يناير – مايو العام الحالي بلغت عموما 14 مليارا و449 مليون و253 ألف دولار.

    أفادت أذرتاج عن بيان الهيئة أن 5 مليارات و843 مليون و150 ألف دولار من الحجم العام منها كانت من حصة التوريد و8 مليارات و615 مليون و103 ألف دولار من قسم الصادرات.

    AZERTAG.AZ :تجاوز حجم عمليات تجارية في أذربيجان منذ بدء العام عن 4ر14 مليار دولار
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