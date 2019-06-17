تجاوز حجم عمليات تجارية في أذربيجان منذ بدء العام عن 4ر14 مليار دولار
AzerTAg.az
١٧.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٠٨]
باكو، 17 يونيو، أذرتاج
قالت هيئة الجمارك إن حجم العمليات التجارية في أذربيجان خلال فترة يناير – مايو العام الحالي بلغت عموما 14 مليارا و449 مليون و253 ألف دولار.
أفادت أذرتاج عن بيان الهيئة أن 5 مليارات و843 مليون و150 ألف دولار من الحجم العام منها كانت من حصة التوريد و8 مليارات و615 مليون و103 ألف دولار من قسم الصادرات.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٤٧]
١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٤٦]
١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٥:٤٦]
١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٣٢]
١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٠:٥٥]
١٦.٠٦.٢٠١٩ [١٦:٠٥]
١٧.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٠٨]
١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٢٩]
١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٩:١٦]
١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٤٧]
١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٥٣]
١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٥:٣٣]
١٠.٠٦.٢٠١٩ [٢٣:٠٠]
١١.٠٦.٢٠١٩ [١٤:٥١]
٠٧.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٤٨]
٢٧.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٢٧]
٢٥.٠٥.٢٠١٩ [١٣:٤٢]
١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٥:١٣]
١٦.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٢١]
١٣.٠٦.٢٠١٩ [١٥:٠٨]
١٠.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٥٦]
١١.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٢٩]
٢٥.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٥٠]
٠١.٠٢.٢٠١٩ [١١:٥٩]
١٢.٠١.٢٠١٩ [١٤:١٥]
١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٠٦]
١٦.٠٦.٢٠١٩ [١٦:٢٤]
١٥.٠٦.٢٠١٩ [١٧:١٩]
١٣.٠٦.٢٠١٩ [٢١:١٧]
١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٣:٣٦]
١٥.٠٦.٢٠١٩ [١٤:٠١]
١٤.٠٦.٢٠١٩ [١٥:١٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك