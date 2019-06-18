436.2 ألف طن حجم المنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان

باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

صدرت من أذربيجان خلال أشهر يناير - مايو من العام الجاري 436 ألف و224 طن من النفط الخام بقيمة 219 مليون و985 ألف دولار أمريكي وفقا للبيانات الجمركية الرسمية.

وأبلغت مراسلة أذرتاج عن اللجنة الحكومية للجمارك أن فترة يناير – مايو عام 2018 شهدت تصدير 517 ألف و915 طن من المنتجات النفطية من أذربيجان مما يقدر 267 مليون و629 ألف دولار.