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    تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية بقيمة 6.7 مليار دولار خلال خمسة أشهر

    ١٨.٠٦.٢٠١٩ [١١:٢٦]

    باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    تم تصدير 14 مليونا و58 ألفا و382 طن من النفط الخام ومنتجات النفط من المعادن البيتومينية خلال أشهر يناير - مايو من أذربيجان.

    بلغت تكلفة النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة خلال 5 أشهر 6 مليارات و721 مليون و580 ألف دولار أمريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 11 مليونا و779 ألف و766 طن من النفط الخام من البلد خلال خمسة أشهر وبلغت تكلفتها 5 مليارات و921 مليون و818 الف دولار.

    AZERTAG.AZ :تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية بقيمة 6.7 مليار دولار خلال خمسة أشهر
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