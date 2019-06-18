زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب إندونيسيا

طوكيو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

ضرب زلزال بشدة 6.2 درجات على مقياس ريختر شاطئ إندونيسيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل الأوروبي أن الهزات الأرضية وقعت على عمق 100 كيلومتر وكان مركز الزلزال على بعد 146 كيلومتر من مدينة كوبانغ.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.