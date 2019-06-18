زيادة صادرات أذربيجان للغاز الطبيعي بأكثر من مرتين

باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

بلغ حجم الغاز الطبيعي المصدّر من أذربيجان خلال 5 أشهر للعام الجاري 4 مليارات و903 مليون و337 ألف متر مكعب.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أنه بلغت تكلفة تصدير الغاز الطبيعي خلال أشهر يناير - مايو 871 مليون و621 ألف دولار أمريكي.

يذكر أنه تم تصدير مليارين و742 مليون و787 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي من البلاد خلال نفس الشهر من العام الماضي وبلغت تكلفتها 498 مليون و842 ألف دولار.