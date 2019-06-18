الوحدات المسلحة الأرمينية تخرق وقف إطلاق النار

باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار في صباح اليوم على خط الجبهة من اتجاه محافظة أغدام الأذربيجانية باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية من عيار 82 مم، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية.