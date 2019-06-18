    • / سياسة

    سياسة


    الوحدات المسلحة الأرمينية تخرق وقف إطلاق النار

    ١٨.٠٦.٢٠١٩ [١٣:٢٧]

    باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار في صباح اليوم على خط الجبهة من اتجاه محافظة أغدام الأذربيجانية باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية من عيار 82 مم، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :الوحدات المسلحة الأرمينية تخرق وقف إطلاق النار
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٦.٢٠١٩ [١٨:١٣]
    وزير الدفاع: الجيش الأرميني سيعلن خسائره قريبا
    ١٨.٠٦.٢٠١٩ [١٥‎:٥‎٠]
    وزير الدفاع يدشن مركز التدريب الجديد
    ١٨.٠٦.٢٠١٩ [١٤:٠٤]
    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 20 مرة
    ١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٠:٥‎٥‎]
    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 16 مرة
    الوحدات المسلحة الأرمينية تخرق وقف إطلاق النار