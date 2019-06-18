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    أسعار النفط في الأسواق العالمية

    ١٨.٠٦.٢٠١٩ [١٤:٠٥‎]

    باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    انخفضت أسعار النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 60.91 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضه 0.03 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 51.86 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضه قدر 0.07 دولارا.

    AZERTAG.AZ :أسعار النفط في الأسواق العالمية
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