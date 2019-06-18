ارتفاع ضحايا زلزال بقوة 6 درجات في الصين إلى 12 قتيلا و122 مصابا

بكين، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 122 آخر بسبب الزلزال الذي ضرب مقاطعة سيتشوان الصينية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة إدارة الطوارئ الصينية أن الهزات الأرضية حدثت مساء أمس في الساعة 22:35 بالتوقيت المحلي وبلغت 6 درجات على مقياس ريختر.

وأرسلت فريق عمل إلى المناطق المتضررة لتوفير الدعم في أعمال الإنقاذ وتخفيف الكوارث، فيما لا تزال أعمال الإنقاذ مستمرة.

وكان مركز شبكات رصد الزلازل الصيني أعلن رصد أكثر من 15 هزة ارتدادية بقوة تتجاوز الثلاث درجات منذ وقوع الزلزال مساء أمس الاثنين.