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    سياسة


    وزير الدفاع يدشن مركز التدريب الجديد

    ١٨.٠٦.٢٠١٩ [١٥‎:٥‎٠]

    باكو، 18 يونيو (أذرتاج).

    شارك وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف وكبار المسئولين في الوزارة في حفل افتتاح مركز تدريب جديد.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الحضور احيطوا علما بالظروف المهيأة في المركز مع الإشارة الى ان البنية التحتية فيه أنشئت بناء على الظروف القتالية. ان المركز مكان لاجراء التدريبات العسكرية القتالية وتطوير مهارات فعلية لادارة المدرعات والمركبات القتالية المختلفة في الظروف الجغرافية والجوية المعقدة.

    AZERTAG.AZ : وزير الدفاع يدشن مركز التدريب الجديد
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