أذربيجان تصدر منتجاتها إلى 97 بلدا
AzerTAg.az
١٨.٠٦.٢٠١٩ [١٦:١٠]
باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
قامت الشخصيات الطبيعية والاعتبارية الأذربيجانية بعمليات تجارية مع شركائهم في 161 دولة خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري. وتم تصدير منتجات إلى 97 بلدا واستيرادها من 151 دولة، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية.
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