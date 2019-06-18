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    أذربيجان تصدر منتجاتها إلى 97 بلدا

    ١٨.٠٦.٢٠١٩ [١٦:١٠]

    باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    قامت الشخصيات الطبيعية والاعتبارية الأذربيجانية بعمليات تجارية مع شركائهم في 161 دولة خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري. وتم تصدير منتجات إلى 97 بلدا واستيرادها من 151 دولة، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر منتجاتها إلى 97 بلدا
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