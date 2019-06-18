إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للمنتجات الأذربيجانية خلال العام الجاري

باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

يتم تصدير معظم المنتجات الأذربيجانية إلى إيطاليا خلال أشهر يناير – مايو للعام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا وتركيا والصين في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال 5 أشهر. بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا مليارين و556 مليون و721 ألف دولار أمريكي والى تركيا 982 مليون و603 ألف دولار والى الصين 602 مليون و987 ألف دولار.

إيطاليا وتركيا وروسيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان للتبادل التجاري مع أذربيجان. بلغ حجم التبادل التجاري مع إيطاليا مليارين و711 مليون و993 الف دولار ومع تركيا مليار و549 مليون 887 الف دولار ومع روسيا مليار و95 مليون و306 الف دولار.