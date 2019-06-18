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    سويسرا أكثر الدول تصديرا للمنتجات إلى أذربيجان في 5 أشهر

    ١٨.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٠٣]

    باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    استوردت أذربيجان معظم المنتجات من سويسرا في الفترة من يناير إلى مايو للعام الحالي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن سويسرا وروسيا وتركيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها إلى أذربيجان خلال 5 أشهر. بلغ حجم الواردات من سويسرا 828 مليون و588 ألف دولار ومن روسيا 816 مليون و642 ألف دولار ومن تركيا 567 مليون و283 ألف دولار أمريكي.

    AZERTAG.AZ :سويسرا أكثر الدول تصديرا للمنتجات إلى أذربيجان في 5 أشهر
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