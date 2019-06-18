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    اقتصاد


    زيادة استيراد القمح

    ١٨.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٠٤]

    باكو، 18 يونيو، أذرتاج

    استورد إلى البلد خلال الفترة ما بين يناير – مايو العام الحالي 551 ألف و443 طن من القمح.

    أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الجمارك أن قيمة القمح المورد خلال الفترة المشار إليها بلغت 124 مليون و453 ألف دولار.

    يذكر أن البلد استورد خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 481 ألف و10 أطنان من القمح بقيمة 84 مليونا و122 ألف دولار.

    AZERTAG.AZ :زيادة استيراد القمح
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