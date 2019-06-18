انخفاض حصة النفط في إجمالي صادرات أذربيجان

باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

شكل تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية من معادن القار 78 في المائة من إجمالي صادرات البلاد و10.1 في المائة من الغاز الطبيعي و2.55 في المائة من المنتجات النفطية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومية الأذربيجانية أن حصة النفط الخام في إجمالي صادرات أذربيجان كانت 80.34 في المائة والغاز الطبيعي 6.77 في المائة والمنتجات النفطية 3.63 في المائة خلال 5 أشهر للعام الماضي.