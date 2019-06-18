البنك المركزي لم يغير سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 19 يونيو
AzerTAg.az
١٨.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٠٠]
باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 19 يونيو.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 19 يونيو.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٤.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٢٣]
١٣.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٣١]
١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٨:١٧]
١٨.٠٦.٢٠١٩ [١٨:١٣]
١٨.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٢٧]
١٨.٠٦.٢٠١٩ [١٥:٥٠]
١٨.٠٦.٢٠١٩ [١٤:٠٤]
١٨.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٠١]
١٨.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٥٥]
١٨.٠٦.٢٠١٩ [١٦:١٩]
١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٥٣]
١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٥:٣٣]
١٨.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٢١]
١٨.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٢١]
١١.٠٦.٢٠١٩ [١٤:٥١]
١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٥:١٣]
١٦.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٢١]
١٣.٠٦.٢٠١٩ [١٥:٠٨]
١٠.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٥٦]
١١.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٢٩]
٢٥.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٥٠]
٠١.٠٢.٢٠١٩ [١١:٥٩]
١٢.٠١.٢٠١٩ [١٤:١٥]
١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٠٦]
١٦.٠٦.٢٠١٩ [١٦:٢٤]
١٥.٠٦.٢٠١٩ [١٧:١٩]
١٣.٠٦.٢٠١٩ [٢١:١٧]
١٨.٠٦.٢٠١٩ [١٤:١٠]
١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٣:٣٦]
١٥.٠٦.٢٠١٩ [١٤:٠١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك