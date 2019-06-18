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    اقتصاد


    البنك المركزي لم يغير سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 19 يونيو

    ١٨.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٠٠]

    باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 19 يونيو.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 19 يونيو.

    AZERTAG.AZ : البنك المركزي لم يغير سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 19 يونيو
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