باكو، 18 يونيو، أذرتاج صدر عن البلد خلال فترة الخمسة اشهر الأولى من العام الحالي 113 ألف و954 طن من اللدائن ومصنوعاتها. أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الجمارك أن قيمة اللدائن ومنتجاتها المصدرة خلال الفترة المشار إليها بلغت 89 مليونا و904 ألف دولار. يذكر أن البلد استورد خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 76 ألف و295 أطنان من القمح بقيمة 59 مليونا و20 ألف دولار.

AZERTAG.AZ : تصدير نحو 114 ألف طن من اللدائن ومصنوعاتها

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