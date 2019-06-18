وزير الدفاع: الجيش الأرميني سيعلن خسائره قريبا
AzerTAg.az
١٨.٠٦.٢٠١٩ [١٨:١٣]
باكو، 18 يونيو (أذرتاج).
أقول ان وزير الدفاع الأرميني يكذب. قمنا بالرد القاطع على الأرمن أثناء الاستفزازات الأخيرة. بعد وقت معين سيعلن خسائره.
أفادت وكالة أذرتاج ان وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف قال هذا في تعليقه على تصريح أعلن فيه وزير الدفاع الأرميني داود تونويان انه أصدر شخصيا أمرا لقتل الجندي الأذربيجاني إيلشان خليلوف في خط الجبهة.
يذكر ان الجندي الأذربيجاني إيلشان وقار اوغلو خليلوف استشهد جراء الاستفزاز الارميني بخرق الهدنة في خط الجبهة قرب محافظة تارتار الأذربيجانية في 9 يونيو.
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