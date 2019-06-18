الاتحاد الأوروبي يعارض خطة إلزام السائقين الأجانب بدفع رسوم في الطرق الألمانية

باكو، 18 يونيو (أذرتاج).

تصف محكمة العدل الأوروبية خطط ألمانيا لفرض رسوم على الطرق بإلزام السائقين الأجانب بدفعها بالكامل في الطرق الألمانية بانها تنتهك القواعد الأوروبية.

كما أفادت وكالة أذرتاج ان محكمة العدل الأوروبية نشرت بيانا جاء فيه ان مشروع القرار هذا مع منح السائقين الألمان خصما على رسوم المرور في الطرق مع إلزام السائقين الأجانب بدفعها كاملة ينتهك قواعد التنقل الحر الأوروبية من خلال التخطيط للتمييز ضد مواطني الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء الأخرى.

كذلك تعد المحكمة إمكانية فرض الرسوم ممكنة بحيث ان تطبيق نظام رسوم الطرق بالمساواة على جميع المركبات من قبل ألمانيا قد تماشى هذا مع القواعد الأوروبية.

من المتوقع دخول هذه الخطة الألمانية حيز التنفيذ من عام 2020. وتعارض النمسا وهولندا تطبيق هذه الرسوم بهذا الشكل.

يذكر ان سويسرا غير العضوة في الاتحاد الأوروبي لها خبرة في فرض الرسوم على الطرق السريعة من هذا القبيل، المفروضة على مواطني البلدان الخارجية.