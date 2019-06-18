دفن الرئيس المصري السابق محمد مرسي في القاهرة
AzerTAg.az
١٨.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٢٨]
باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
دفن الرئيس المصري السابق محمد مرسي في العاصمة المصرية القاهرة.
أفادت وكالة أذرتاج أنه وفقا للمعلومات الموجودة على صفحة "تويتر" الخاصة بنجل الرئيس السابق أحمد مرسي، وارى جثمان الرئيس السابق الثرى في 18 يونيو في حي مدينة النصر للقاهرة.
يذكر أن محمد مرسي توفي إثر إصابته بنوبة قلبية عقب إلقائه كلمة أثناء جلسة محاكمته. اعلن التلفزيون المصري الرسمي أن سبب وفاة الرئيس السابق كان إصابته بنوبة قلبية.
كان مرسي متهما بالتجسس والخيانة والهجمات على المتظاهرين وأصدرت المحكمة بحقه حكما بالسجن مدى الحياة.
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