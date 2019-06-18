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    الوفد الأذربيجاني يشارك في الدورة الـ108 لمؤتمر العمل الدولي

    ١٨.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٢٨]

    باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    تعقد الدورة الـ108 لمؤتمر العمل الدولي في مدينة جنيف (الاتحاد السويسري) بمشاركة ممثلي الحكومات والشركاء الاجتماعيين لمنظمة العمل الدولية. يشارك في المؤتمر وزير العمل والضمان الاجتماعي للسكان ساحل بابايف والوفد المرافق له.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة والاتصالات للوزارة أن الوفد يضم أيضا رؤساء اتحاد النقابات الأذربيجانية والاتحاد الوطني لمنظمات أصحاب المشاريع.

    تجري مناقشات حول موضوع "مستقبل العمل" بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس منظمة العمل الدولية.

    من المتوقع أن يلقي الوزير ساحل بابايف كلمة في الجلسة العامة للدورة.

    AZERTAG.AZ :الوفد الأذربيجاني يشارك في الدورة الـ108 لمؤتمر العمل الدولي
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