الوزير: تنظم تدريبات مشتركة للقوات الخاصة الأذربيجانية والباكستانية
AzerTAg.az
١٨.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٢٥]
باكو، 18 يونيو، أذرتاج
قال الفريق اول ذاكر حسنوف إن أذربيجان وباكستان تنظمان تدريبات مشتركة للقوات الخاصة.
أفادت أذرتاج عن حسنوف وزير الدفاع الأذربيجاني قوله في مؤتمر صحفي عقده 18 يونيو حزيران اليوم في باكو إن سيناريو التدريبات جاهزة ويعمل الطرفان عليها حاليا.
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