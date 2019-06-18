وزارة الدفاع: مناورات تقيمها أرمينيا على أراضي أذربيجان المحتلة تحت مراقبتنا الكاملة

باكو، 18 يونيو، أذرتاج

قالت وزارة الدفاع إن مناورات وتدريبات عسكرية "واسعة النطاق" شرعت فيها قوات الاحتلال الأرميني على أراضي أذربيجان المحتلة في 17 يونيو تحت مراقبة وحدات الدفاع الأذربيجانية الأمامية بالكامل بأجهزة المشاهدة والمراقبة الخاصة وتحت سيطرتها الكاملة.

أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة انه "الجانب المقابل يقدم تمرينات ينظمها بمشاركة عدد قليل من الجنود والمعدات العسكرية كأنها تقيم بمناورات عسكرية "واسعة النطاق" كما كان دأبه مرارا سابقا. وبعكس ما يقدمه العدو من معلومات مزيفة تدعي بان المناورات العسكرية يشارك فيها 10 آلاف جندي وعدد كبير من المعدات الحربية فإن مقاطع فيديو نقدمها نحن من الأقمار الصناعية تدل على أن الأرمن يخادعون المجتمع الأرميني بقيام تزييف خاص بهم كما هو الحال دائما."