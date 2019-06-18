دوري أوروبا: اتضاح منافسي نفطجي وصبائل
AzerTAg.az
١٨.٠٦.٢٠١٩ [٢٢:٤٣]
باكو، 18 يونيو، أذرتاج
جرى في 18 يونيو بمدينة نيون السويسرية حفل سحب القرعة لمرحلة التصفيات الأولى بدوري أوروبا لكرة القدم للموسم الجديد 2019/2020م.
أفادت أذرتاج أن صبائل باكو يتنافس في المرحلة الأولى مع كرايفو الروماني في حين يلتقي نفطجي باكو بنادي سبيرانتا المولدوفي.
يذكر أن مباريات الذهاب في 11-12 يوليو تموز والإياب بعد أسبوع.
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