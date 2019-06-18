    • / رياضة

    رياضة


    دوري أوروبا: اتضاح منافسي نفطجي وصبائل

    ١٨.٠٦.٢٠١٩ [٢٢:٤٣]

    باكو، 18 يونيو، أذرتاج

    جرى في 18 يونيو بمدينة نيون السويسرية حفل سحب القرعة لمرحلة التصفيات الأولى بدوري أوروبا لكرة القدم للموسم الجديد 2019/2020م.

    أفادت أذرتاج أن صبائل باكو يتنافس في المرحلة الأولى مع كرايفو الروماني في حين يلتقي نفطجي باكو بنادي سبيرانتا المولدوفي.

    يذكر أن مباريات الذهاب في 11-12 يوليو تموز والإياب بعد أسبوع.

    AZERTAG.AZ :دوري أوروبا: اتضاح منافسي نفطجي وصبائل
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٤٢]
    تصفيات أورو 2020م: أذربيجان – سلوفاكيا
    ١٠.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٠٥‎]
    منافسة بين منتخبي أذربيجان وبيلاروس لكرة القدم
    ١٠.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٥‎٠]
    منتخب أذربيجان يقابل مقدونيا الشمالية
    ٠٩.٠٦.٢٠١٩ [١٣:٢٢]
    أذربيجان تخسر أمام هنغاريا في تصفيات أورو 2020م لكرة القدم
    دوري أوروبا: اتضاح منافسي نفطجي وصبائل