الرئيس إلهام علييف يصدر مرسوما يرفع الحد الأدنى الشهري للأجر
AzerTAg.az
١٨.٠٦.٢٠١٩ [٢٢:٤٩]
باكو، 18 يونيو، أذرتاج
وقع الرئيس إلهام علييف في 18 يونيو حزيران اليوم على مرسوم ينص على رفع الحد الأدنى الشهري.
أفادت أذرتاج عن المرسوم الصادر أن مبلغ الحد الأدنى الشهري للأجر محدد عند 250 مانات ابتداء من أول سبتمبر أيلول 2019م.
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