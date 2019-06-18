    • / مجتمع

    مجتمع


    الرئيس إلهام علييف يصدر مرسوما يرفع الحد الأدنى الشهري للأجر

    ١٨.٠٦.٢٠١٩ [٢٢:٤٩]

    باكو، 18 يونيو، أذرتاج

    وقع الرئيس إلهام علييف في 18 يونيو حزيران اليوم على مرسوم ينص على رفع الحد الأدنى الشهري.

    أفادت أذرتاج عن المرسوم الصادر أن مبلغ الحد الأدنى الشهري للأجر محدد عند 250 مانات ابتداء من أول سبتمبر أيلول 2019م.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يصدر مرسوما يرفع الحد الأدنى الشهري للأجر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٢٨]
    الوفد الأذربيجاني يشارك في الدورة الـ108 لمؤتمر العمل الدولي
    ١٢.٠٦.٢٠١٩ [٢١:٢١]
    كشف اكثر من 20 ألف مهاجر غير شرعي في أذربيجان سنويا
    ٠٨.٠٦.٢٠١٩ [١٦:٣٠]
    الفاو تعقد ندوة في موضوع "مستقبل الغذاء" في روما
    ١٧.٠٥‎.٢٠١٩ [١٣:٣١]
    بدء فعاليات مؤتمر باكو الدولي الثاني للأمن الغذائي
    الرئيس إلهام علييف يصدر مرسوما يرفع الحد الأدنى الشهري للأجر