الوحدات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 19 مرة

باكو، 19 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 19 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في المرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أطلقت وحدات قوات الاحتلال الأرمينية النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرية ياريمجا بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرى صاريجالي وأجارلي ونوروزلو ومرزيلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية نوزقار بمحافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظتي جورانبوي وتارتار الأذربيجانيتين على المواقع المختلفة المقابلة للجيش الأذربيجاني.